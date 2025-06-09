Каталонская Жирона рассматривает вариант расставания с несколькими ведущими игроками в летнее трансферное окно, и среди потенциальных кандидатов на уход есть украинский хавбек Виктор Цыганков. Об этом сообщает издание AS.

В его контракте указана сумма отступных — 30 миллионов евро, что не выглядит проблемой для клубов Английской Премьер-лиги, которые проявляют интерес к полузащитнику. Однако, как отмечают журналисты, сам Цыганков чувствует себя уверенно в составе Жироны и не спешит менять обстановку, надеясь остаться в команде.

По итогам сезона 2024/25 Жирона заняла 16-е место в Ла Лиге, а также завершила выступление на 33-й строке общего зачета Лиги чемпионов. Сам Цыганков провел 32 матча во всех официальных турнирах, записав на свой счет два гола и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Цыганков может сменить команду в Испании.