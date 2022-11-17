Роберто Мартинес: «Это поколение заслуживает титула, и мы едем за ним в Катар»
Источник: Сборная Катара купила победу в матче-открытии чемпионата мира-2022
Эквадор якобы должен проиграть со счетом 0:1 после гола во втором тайме
17 ноября 23:54
Фото - QFA
Катар купил победу в стартовом матче на чемпионате мира-2022. Об этом сообщает журналист Амджад Таха.
По информации источника, за нужный результат в матче-открытии представители сборной Эквадора получили 7,4 миллиона долларов. Известен даже точный ход событий игры.
Отмечается, что команда Катара должна победить с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч будет забит во втором тайме.
Ранее в сборной Катара огласили заявку на чемпионат мира-2022.
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