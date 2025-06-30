Павел Василенко

Эмполи объявил об уходе из команды целой группы футболистов, в том числе свободным агентом становится украинский полузащитник Виктор Коваленко.

Коваленко вернулся в Эмполи в феврале этого года на правах свободного агента. Он провёл за команду восемь матчей (242 минуты), в которых забил один мяч. Украинец уже выступал за этот клуб с 2023 года по 2024 год на правах аренды из Аталанты. Всего в 25 поединках за команду он забил два мяча и оформил один ассист.

По итогам прошлого сезона Эмполи вылетел в Серию В.