Известна заявка сборной Украины U-21 на Евро-2025

Молодежная сборная Украины в этом году выступит на чемпионате Европы-2025, который пройдет на территории Словакии.

Накануне старта соревнований тренерский штаб во главе с Унаи Мельгосой окончательно сформировал список из 23 футболистов, которые отправятся защищать честь страны на международной арене.

Заявка молодежной сборной Украины

Вратари : Руслан Нещерет (Динамо Киев), Георгий Ермаков (Александрия), Владислав Крапивцов (Жирона, Испания).

: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Георгий Ермаков (Александрия), Владислав Крапивцов (Жирона, Испания). Защитники : Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция), Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), Владимир Салюк (Металлист 1925 Харьков), Эдуард Козик (Колос Ковалёвка), Виталий Роман (Рух Львов), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба — Динамо Киев), Илья Крупский (Ворскла Полтава).

: Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция), Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), Владимир Салюк (Металлист 1925 Харьков), Эдуард Козик (Колос Ковалёвка), Виталий Роман (Рух Львов), Тарас Михавко, Константин Вивчаренко (оба — Динамо Киев), Илья Крупский (Ворскла Полтава). Полузащитники : Антон Царенко (Лехия, Польша), Владислав Велетень (Колос Ковалёвка), Илья Квасница, Олег Очеретько (оба — Карпаты Львов), Назар Волошин, Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Владимир Бражко (все — Динамо Киев), Александр Яцик (Заря Луганск).

: Антон Царенко (Лехия, Польша), Владислав Велетень (Колос Ковалёвка), Илья Квасница, Олег Очеретько (оба — Карпаты Львов), Назар Волошин, Валентин Рубчинский, Максим Брагару, Владимир Бражко (все — Динамо Киев), Александр Яцик (Заря Луганск). Нападающие: Богдан Вьюнник (Лехия, Польша), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Отметим, что в рамках подготовки к турниру украинская команда проведет контрольный поединок против молодежной сборной Испании. Эта встреча состоится 6 июня в испанском городе Алькоркон на стадионе Санто Домино.

На групповом этапе финальной части Евро-2025 сборную Украины ждут матчи против Дании 12 июня, Финляндии 15 июня и Нидерландов 18 июня.