Английская футбольная ассоциация выдвинула обвинения против украинского полузащитника Михайла Мудрика по делу о нарушении антидопинговых норм. Вингеру Челси может грозить дисквалификация на срок до четырех лет. На днях стали известны реакция самого игрока и позиция лондонского клуба.

Как сообщает британский журналист Бен Джейкобс, Мудрик воздерживается от комментариев и не выходит на связь со СМИ. Украинский футболист продолжает утверждать, что не принимал запрещенные препараты осознанно и настаивает на своей невиновности. По словам Джейкобса, еще в декабре Мудрик четко выразил свое отношение к ситуации.

«Это стало для меня полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества и не нарушал никаких правил».

В текущем сезоне 24-летний хавбек провел 15 матчей за Челси во всех турнирах, отметившись тремя мячами и четырьмя результативными передачами. С середины декабря 2024 года он отстранен от участия в официальных играх и тренировочном процессе.

В последний раз Мудрик выходил на поле 28 ноября прошлого года — тогда Челси обыграл немецкий Хайденхайм со счетом 2:0 в Лиге конференций. Контракт украинца с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2031 года.