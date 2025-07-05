Известно, кто стал лучшим игроком матча Палмейрас – Челси
Эстеван Виллиан назван MVP матча, в котором забил от перекладины
20 минут назад
Состоялся матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором встретились бразильский Палмейрас и английский Челси. Встреча проходила на стадионе Линкольн Файнэншл Филд в Филадельфии.
На 16-й минуте встречи лондонцы вышли вперед благодаря точному удару Коула Палмера - 1:0. Однако во втором тайме, на 53-й минуте, Эстевао Виллиан эффектным ударом с рикошетом от перекладины сравнял счет.
Решающий момент наступил с автоголом Вевертона на 83-й минуте, который вновь вывел Челси вперед - 2:1.
По итогам встречи Эстевао Виллиан был признан лучшим игроком, и его яркий гол стал украшением матча.
Челси одержал победу над Палмейрасом и теперь встретится в полуфинале с еще одним представителем Бразилии Флуминенсе.