Журналист французского издания Le Parisien Доминик Северак прокомментировал слухи о возможном переходе украинского защитника Ильи Забарного из Борнмута в ПСЖ.

«ПСЖ надеется, что Заборный сможет играть как на позиции центрального защитника, так и на позиции флангового защитника. Этот трансфер не займет много времени, ПСЖ никуда не спешит. Сезон возобновляется только 4 августа.

Да, конечно, 13 августа им придется сыграть с Тоттенхэмом в матче за Суперкубок УЕФА, но по-настоящему сезон начнется ближе к концу августа. На данный момент нет необходимости спешить с трансферами игроков», – сказал Северак для Planete PSG.