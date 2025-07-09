Известно, почему Забарный до сих пор не стал футболистом ПСЖ.
Французский клуб не спешит осуществлять трансфер
около 2 часов назад
Журналист французского издания Le Parisien Доминик Северак прокомментировал слухи о возможном переходе украинского защитника Ильи Забарного из Борнмута в ПСЖ.
«ПСЖ надеется, что Заборный сможет играть как на позиции центрального защитника, так и на позиции флангового защитника. Этот трансфер не займет много времени, ПСЖ никуда не спешит. Сезон возобновляется только 4 августа.
Да, конечно, 13 августа им придется сыграть с Тоттенхэмом в матче за Суперкубок УЕФА, но по-настоящему сезон начнется ближе к концу августа. На данный момент нет необходимости спешить с трансферами игроков», – сказал Северак для Planete PSG.
В прошлом сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей во всех турнирах на клубном уровне и отметился одной голевой передачей. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 42 миллиона евро, а его контракт с английским клубом действует до 30 июня 2029 года.
Добавим, что сегодня, 9 июля, ПСЖ сыграет с мадридским Реалом в полуфинале клубного чемпионата мира.