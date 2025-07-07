Известно, примет ли Металлист 1925 странное решение относительно игрока сборной Украины
Информация непосредственно от президента клуба Владимира Носова
около 2 часов назад
Президент Металлиста 1925 Владимир Носов опроверг информацию о том, что клуб продаст полузащитника сборной Украины Ивана Калюжного, который еще не провел за харьковчан ни одного матча.
❓ В последнее время в прессе появилась информация о том, что «Металлист 1925» якобы ведет переговоры о продаже Ивана Калюжного, которого только что подписал. Как прокомментируете это?
💬 Можно включить трансляцию нашего недавнего товарищеского матча против «Панатинаикоса», просто посмотреть несколько секунд с того момента, как команды выходят на футбольное поле – и этого будет вполне достаточно, чтобы к этой теме не возвращаться, – заявил Носов в интервью ua.tribuna.com.
Можна увімкнути трансляцію товариського матчу проти «Панатінаїкоса», просто подивитися кілька секунд з того моменту, як команди виходять на футбольне поле.
Основатель и CEO криптобиржи «WhiteBIT», Владимир Носов стал президентом Металлиста 1925 в начале сентября 2023 года. Тогда клуб был на грани прекращения существования из-за отказа в финансировании предыдущего спонсора. Однако в первом же сезоне харьковчане вылетели в Первую лигу. На возвращение в УПЛ команде хватило одного сезона.
Ранее Металлист 1925 сенсационно победил азербайджанский Карабах в контрольном матче.
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