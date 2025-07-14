Финальный матч клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встретились ПСЖ и Челси, состоялся на арене МетЛайф Стэдиум в Ист-Резерфорде. Лондонцы одержали уверенную победу со счетом 3:0 и стали обладателями трофея.

Челси, оформивший титул, пополнил клубный бюджет примерно на 120 миллионов долларов.

Вот как распределились призовые:

За участие в турнире - от 33 до 38,19 млн долларов

За групповой этап (две победы и одно поражение) - 4 млн

За выход в 1/8 финала - 7,5 млн.

За четвертьфинал - 13,125 млн

За полуфинал - 21 млн

Финал принес 30 млн, а за победу в нем добавили еще 10 млн.

Парижане получили примерно на 10 миллионов меньше — около 110 млн долларов — из-за поражения в решающей игре.