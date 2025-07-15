Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк подробно рассказал, где команда будет проводить домашние матчи украинской Премьер-лиги в следующем сезоне.

Начнем в Тернополе. Параллельно, я надеюсь, что будут проводиться работы на нашем стадионе. Да, хотелось бы, конечно, играть на своем стадионе перед своими болельщиками. Ну, ничего!

Тернополь от нас недалеко. Хороший стадион. Я думаю, что люди будут приходить и смотреть. Тем более, что первый матч — с "Шахтером". Я думаю, на этот поединок придет максимум людей, исходя из того, сколько возможно, — сообщил Нагорняк в интервью Sport.ua.