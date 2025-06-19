Донецкий Шахтер раскрыл план подготовки команды к новому сезону 2025/26. Как сообщает пресс-служба клуба, 19 июня игроки вернулись из отпуска. Уже 20 июня под руководством Арды Турана состоится первая тренировка команды.

Затем «горняки» отправятся в словенское Брдо, где в течение трех недель будут набирать форму перед стартом в Лиге Европы. В первом квалификационном раунде донецкий коллектив встретится с финским Ильвесом из Тампере. О точных датах и соперниках в контрольных встречах клуб сообщит дополнительно.

Еврокубковый путь Шахтера начнется с двухматчевого противостояния с Ильвесом, которое пройдет 10 и 17 июля. В случае успеха команда Турана продолжит борьбу с турецким Бешикташем. В случае неудачи попадет в Лигу конференций, где сыграет против нидерландского АЗ.

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне Шахтер впервые с 1996 года не сумел попасть в топ-2 УПЛ.