18 июня в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Киевское Динамо, ставшее чемпионом Украины по итогам кампании 2024/25, начнет свои выступления на европейской арене именно со стадии Q2.

Перед жеребьевкой организаторы разбили команды на мини-группы, отделив сеяных от несеяных. В настоящее время количество возможных соперников киевлян уже сократилось. На этой стадии Динамо может встретиться с одним из следующих клубов:

Пафос (Кипр)

Победитель пары Жальгирис (Литва) – Хамрун (Мальта)

Победитель пары Левадия (Эстония) – РФШ (Латвия)

Победитель пары Викингур (Фарерские острова) – Линкольн (Гибралтар)

Игры второго квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 22/23 и 29/30 июля. Победители продолжат борьбу в третьем отборочном раунде ЛЧ, а проигравшие получат шанс на аналогичной стадии Лиги Европы.

Ранее стало известно, с кем сыграет Шахтер в Лиге Европы.