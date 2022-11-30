Известны уже 10 участников плей-офф чемпионата мира-2022

Также определились четыре пары 1/8 финала мундиаля

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По результатам матчей среды, 30 ноября, в плей-офф чемпионата мира-2022 из группы D вышли Франция и Австралия. Из квартета C далее прошли Аргентина и Польша.

Указанные выше команды присоединились к шести сборным, которые также вышли из групп. Это Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия и США.

Также уже сформировалась половина пар 1/8 финала ЧМ-2022. Точно состоятся матчи: Нидерланды – США, Аргентина – Австралия, Англия – Сенегал, Франция – Польша.

Напомним, группа C на ЧМ-2022 была близка к развязке по одному из самых странных правил в истории футбола.