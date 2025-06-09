Павел Василенко

Урія Ренні, первый чернокожий судья в Английской Премьер-лиге, скончался в возрасте 65 лет.

Ренни умер после нескольких месяцев борьбы с редким неврологическим расстройством, которое в итоге заставило его использовать инвалидное кресло.

Знаменитый судья ямайско-британского происхождения переехал в Шеффилд в возрасте шести лет и оставил след на футбольной сцене Англии в период с 1997 по 2008 год.

Ренни отсудил более 300 матчей, включая 175 матчей Премьер-лиги, и дебютировал в 1997 году в матче между Дерби и Уимблдоном.

В телевизионном интервью Би-би-си в апреле он рассказал, что во время отпуска в Турции в прошлом году у него возникла сильная боль в спине. Позже выяснилось, что это было неоперабельное неврологическое заболевание, которое привело к параличу ниже пояса, из-за чего ему пришлось заново учиться ходить.

Ренни имеет степень магистра делового администрирования и права, а в ноябре 2023 года он получил почетную докторскую степень от Университета Шеффилда за выдающиеся заслуги в спорте и общественной деятельности.