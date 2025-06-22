Павел Василенко

Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес все еще близок к тому, чтобы покинуть Ливерпуль, и Наполи работает над тем, чтобы заполучить его в свои ряды.

Саудовцы и несколько европейских клубов хотят подписать Дарвина, но Наполи ведет активные переговоры, рассматривая уругвайца как идеальную главную цель на позицию нападающего Антонио Конте.

По данным итальянских СМИ, Наполи не будет продвигаться вперед и рассмотрит другие варианты, пока не получит Нуньеса этим летом.

Переговоры продолжатся на следующей неделе, чтобы определить сумму трансфера и зарплату игрока.

Напомним, что Нуньес перешел в Ливерпуль в 2022 году из Бенфики за 85 миллионов евро.

В этом сезоне он сыграл 47 матчей, забил семь мячей и отдал семь результативных передач во всех соревнованиях.

Нуньес играет за сборную Уругвая с 2019 года и с тех пор провел 35 матчей и забил 13 мячей.