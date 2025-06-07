Известный итальянский клуб близок к банкротству.

Павел Василенко

Итальянский футбольный клуб Брешия закроется после 114 лет существования после того, как владелец Массимо Челлино пропустил в пятницу крайний срок для выплаты долга в размере трех миллионов евро. Об этом сообщает AFP.

Если клуб не найдет нового владельца, ему придется объявить о банкротстве и начать под новым названием в четвертом по величине соревновании. Они провели в общей сложности 23 сезона в Серии А, а их лучшим результатом было восьмое место в сезоне 2000/01.

Итальянский бизнесмен владеет клубом Ломбардии с 2017 года. Ранее его связывали с Кальяри (1992-2014) и недолгое время с Лидс Юнайтед. За три года в Англии он имел проблемы с судами и сменой тренеров.

Футболку Брешии носили такие игроки, как Роберто Баджо, Андреа Пирло и Лука Тони.