Известный итальянский клуб близок к банкротству.

Команда более двадцати сезонов провела в Серии А

около 15 часов назад

Фото: ФК Брешія
Фото: ФК Брешия
Павел Василенко

Павел Василенко

Итальянский футбольный клуб Брешия закроется после 114 лет существования после того, как владелец Массимо Челлино пропустил в пятницу крайний срок для выплаты долга в размере трех миллионов евро. Об этом сообщает AFP.

Если клуб не найдет нового владельца, ему придется объявить о банкротстве и начать под новым названием в четвертом по величине соревновании. Они провели в общей сложности 23 сезона в Серии А, а их лучшим результатом было восьмое место в сезоне 2000/01.

Итальянский бизнесмен владеет клубом Ломбардии с 2017 года. Ранее его связывали с Кальяри (1992-2014) и недолгое время с Лидс Юнайтед. За три года в Англии он имел проблемы с судами и сменой тренеров.

Футболку Брешии носили такие игроки, как Роберто Баджо, Андреа Пирло и Лука Тони.

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