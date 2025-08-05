Известный комментатор отреагировал на первое поражение Динамо в Лиге чемпионов
Пафос покарал чемпиона Украины
27 минут назад
Фото - ФК Динамо Киев
Комментатор Александр Золотогорский подвел итоги первого матча Динамо в рамках 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Пафоса (0:1).
Я же говорил не просто так, что соперник очень неприятный. И Динамо точно здесь не было явным фаворитом. В лучшем случае, 50 на 50.
Сейчас - меньше, где-то 30 на 70. Но нужно цепляться. Впереди второй матч, и все можно изменить..., - написал комментатор в Telegram.
Ответный матч между Пафосом и Динамо пройдет на Кипре 12 августа.
Обзор матча будет доступен на странице события Динамо - Пафос.
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