Комментатор Александр Золотогорский подвел итоги первого матча Динамо в рамках 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Пафоса (0:1).

Я же говорил не просто так, что соперник очень неприятный. И Динамо точно здесь не было явным фаворитом. В лучшем случае, 50 на 50.

Сейчас - меньше, где-то 30 на 70. Но нужно цепляться. Впереди второй матч, и все можно изменить..., - написал комментатор в Telegram.