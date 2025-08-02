Павел Василенко

Витесс основан в 1892 году, вылетел из Эредивизи в 2024 году и сейчас находится под угрозой исчезновения. Футбольная ассоциация Нидерландов отклонила его апелляцию, но клуб обратится в суд.

Витесс Арнем потерял свой профессиональный статус после того, как Нидерландская футбольная ассоциация (KNVB) отклонила его апелляцию, и ему грозит исчезновение.

«Утрата лицензии для профессионального футбольного клуба – это огромный удар не только для самого клуба, но и для болельщиков и голландского футбола в целом. Мы понимаем, что это больно для болельщиков Витесса и что это очень тяжелое время для них. Желаем им много сил», – говорится в заявлении KNVB.

Руководство Витесса заявило, что они шокированы решением и подадут апелляцию в суд. Шансы на отмену решения невелики, но руководство клуба и особенно болельщики все еще надеются.