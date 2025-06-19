Белорусский тренер Олег Дулуб после поражения молодежной сборной Украины в матче заключительного тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Нидерландов (0:2) и вылета из турнира подвел итоги выступлений «сине-желтых» на турнире.

Футбол – это игра ошибок. Я перед игрой отметил для себя пять футболистов, которые сыграли все три матча в основе: Батагов, Брагару, Ванат, Очеретько и Вивчаренко.

Ошибки Батагова и позиционная ошибка Очеретько во втором голе, ему не хватило метра, не было бы, если бы они были свежие. Эти ошибки вызваны усталостью игроков во время такого краткосрочного турнира.

В европейской классификации есть четкая градация: до 14 лет учатся играть в футбол, в 14-16 – учатся выигрывать отдельные матчи, с 16 и старше – умение выигрывать турниры. Это включает умение играть под давлением, с глубокой усталостью.

Момент, который нужно учитывать – стратегия прохождения турнира: за счет чего ты будешь его проходить и как будешь варьировать игроками. Мельгоса в интервью говорил, что хочет выиграть чемпионат – для этого нужно выиграть 2-3 матча в группе + 3 в плей-офф. А там другая стратегия, тоже матчи через 2 дня на 3-й, накопление усталости. От этого не уйдешь. И плюс психологическое давление.

Если мы посмотрим на составы команд, которые выигрывают турниры на взрослом, молодежном, юношеском уровнях – это почти всегда одни и те же команды. Значит, уровень и система подготовки тех игроков немного отличается от того, что показывается публично, что «мы учим играть в футбол». Нет, там игроков учат выигрывать турниры.

Разница между профессиональным и любительским футболистом именно в этом умении выигрывать турниры.

На мой взгляд, ключевая игра на всем групповом этапе – это поражение Дании. Эти моменты также нужно учитывать. Важно её не проиграть, чтобы был задел, а ещё лучше – выиграть. В принципе, все так и шло до 83-й.

Это уже умение варьировать тактикой по ходу матча, то, что сегодня показали нидерландцы. Они выходили в контратаки, потому что счет 2:0 – очень опасный, и после этого было три момента: гол, который не засчитали, и потом еще два. При таком счете, когда команда пропускает, возникают проблемы. К этому и шло, что вот-вот должны пропустить нидерланды. Но они четко перестроились и вели матч по счету.

Во-первых, попадание в финальную стадию – это уже можно отнести в актив. Но также отметил бы, что все рассчитывали на Бражка, а выстрелил Очеретько; все надеялись на Ваната, а неплохо сыграл Брагару, при всем на стабильно высоком уровне сыграли Батагов и Нещерет. Это уже четыре футболиста, которые, возможно, приблизились на шаг к национальной сборной.

Тот же Михавко в 20 лет сыграл на турнире U-21. У него ещё будет два года, чтобы ещё раз сыграть на таком турнире (будут доступны игроки, родившиеся не ранее, чем в 2004-м – прим.). Это счастье для игроков – это второй по уровню турнир для игроков сборных. Это тоже бы положительно отметил, – подытожил Дулуб в интервью Tribuna.com.