Отечественный тренер Олег Федорчук после победы молодежной сборной Украины в матче второго тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0) прошелся по персоналиям в составе «сине-желтых».

Козик хороший матч провёл. Брагару – молодец, забивает во втором матче подряд, провёл хорошие 60 минут. Вивчаренко вообще продемонстрировал лучшую игру, которую я видел в его исполнении. Ванат тоже понравился, он был такой заряженный и важный гол забил. Велетень действовал неплохо, креативно, но не хватало завершения.

Ну, и конечно, Ярмолюк. Все ожидали его в стартовом составе в игре с Финляндией. В итоге Егор подтвердил свой хороший уровень и провёл очень достойный матч. Вообще Ванат, Ярмолюк, Вивчаренко – это игроки уровня национальной сборной Украины на сегодня.

На фоне Ярмолюка Очеретько выглядел бледно. Он был незаметным, сделал несколько ошибок. Здесь нужно также учитывать тот факт, что за продвижение мяча отвечал Михавко, который сделал много длинных передач, особенно в первом тайме. Самое главное, что подавляющее большинство из них оказалось точными. Именно поэтому Очеретько находился в тени.

Я думаю, что Ярмолюк только начинает свой путь в английской Премьер-лиге. Ему нужно хотя бы один полноценный сезон ещё провести в Брентфорде, закрепиться в роли основного игрока команды.

Вообще среди игроков нашей сборной я вижу ещё нескольких игроков для английского футбола – это Ванат, который подтвердил свой уровень, это Бражко, который постепенно набирает свои кондиции. А, и также Батагов. Он довольно неплохо выглядит на сегодня и перспектива заметна, – сказал Федорчук в интервью «Украинскому футболу».