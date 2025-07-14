Ассистент главного тренера Металлиста 1925 Евгений Шахов назвал причины завершения карьеры футболиста.

В прошлом месяце мне позвонил Бартулович, еще до того, как его назначили главным тренером Металлиста 1925, и спросил: какие планы на будущее, как его видишь, то-се.

Сначала я сказал, что хочу еще поиграть. Но Младен ответил, что, мол, уже время переходить к тренерской деятельности. Я сказал: хорошо, как будет реальный вариант. И реальный вариант быстро появился.

С профессиональной карьерой все, завершено, конец. Я бы еще хотел поиграть, но обстоятельства сложились так, что появился вариант с Металлистом 1925. Я взвесил все «за» и «против» и решил, что не стоит откладывать начало нового этапа в жизни. Чем раньше я начну тренировать, тем больше в хорошем клубе, с амбициями, идеями, который будет играть в УПЛ, то почему бы и нет.

Руководство Металлиста 1925 и Бартулович смогли меня и заинтересовать, и убедить. Понимаете, я десять месяцев был без клуба, тренировался, ждал какого-то достойного предложения, но так и не дождался.

Предложения были, но не такие, чтобы меня заинтересовали и дальше выступать среди профессионалов. Понимаете, играть, чтобы играть, убивать свое здоровье и за это еще и получать небольшие деньги – нелогично. Если бы не было предложения от Металлиста 1925, то, возможно, еще бы подождал, еще бы поиграл, – сказал Шахов в интервью «Украинскому футболу».