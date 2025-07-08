Главный тренер Челси Энцо Мареска оценил кадровую ситуацию в команде и поделился ожиданиями от полуфинала Клубного чемпионата мира-2025 против Флуминенсе. Слова специалиста передает BBC.

Ромео Лавия еще не готов играть — он тренируется индивидуально. Психологическое давление на Мадуеке из-за слухов об Арсенале? Лично для меня это тот же шум, что и перед матчем с Палмейрасом. У меня нет никаких сомнений, что Нони способен помочь команде — он очень хорошо провел свои 30 минут. Да, это непросто — выдерживать такое давление, но я надеюсь, что он справится.

В прошлом матче мы играли без Ромео, Кайседо и Риса Джеймса — и нашли решение. Так же найдем его и сейчас, без Леви и Лиама. Жоао Педро готов, также и Нико Джексон.

Нико хорошо работает на тренировках. К сожалению, в двух последних матчах его удаляли. И для него, и для нас это обидно. Но он хорошо проявил себя в финале Лиги конференций — забил гол. Сейчас с ним все в порядке.

Жоао может действовать на всех атакующих позициях: фланги, «десятка», центр нападения. Нико я вижу исключительно как «девятку», а Жоао – более гибкий в этом плане.

Возвращение Тиаго Силвы? Я доволен теми игроками, которые у нас есть. Мы уважаем Тиаго, безусловно. Но мы готовимся к матчу с Флуминенсе и должны учитывать множество различных аспектов.

Мойзес Кайседо – один из лучших игроков этого сезона. Он очень важен для нас и для своих партнеров. У нас есть и Ромео, и Андрей Сантос, который играл в этой роли – мы довольны, но еще больше – когда в составе есть Мойзес.