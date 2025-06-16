«Как глубоко упадет Бражко?» Журналист оценил первую победу молодежки на Евро-2025
Капитан молодежки пропустит решающую игру
14 минут назад
Футбольный обозреватель Сергей Тищенко оценил перформанс молодежной сборной Украины в матче 2 тура группового турнира Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0).
Очень легкая победа сборной Украины на классе над Финляндией на молодежном Евро. Соперник не имел шансов. Финны отдали много сил и эмоций в предыдущем матче против Нидерландов, поэтому ничего серьезного команде Унаи Мельгосы предложить уже не смогли. Мы тактически не оставили шансов сопернику.
Главная фишка нашей сборной - это прессинг. Дания ничего не смогла с этим сделать, сейчас - финны. молодежку тренирует испанец....
Мой прогноз, что Бражко станет одним из главных разочарований на Евро, очень быстро подтвердился... Большой актив может очень быстро превратиться в пассив. Интересно, насколько глубоко он упадет?, - написал журналист в Telegram.
После двух туров Украина имеет три очка и продолжает борьбу за выход в плей-офф Евро-2025. В третьей игре украинцы встретятся с Нидерландами (18 июня).
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