Футбольный обозреватель Сергей Тищенко оценил перформанс молодежной сборной Украины в матче 2 тура группового турнира Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0).

Очень легкая победа сборной Украины на классе над Финляндией на молодежном Евро. Соперник не имел шансов. Финны отдали много сил и эмоций в предыдущем матче против Нидерландов, поэтому ничего серьезного команде Унаи Мельгосы предложить уже не смогли. Мы тактически не оставили шансов сопернику.

Главная фишка нашей сборной - это прессинг. Дания ничего не смогла с этим сделать, сейчас - финны. молодежку тренирует испанец....

Мой прогноз, что Бражко станет одним из главных разочарований на Евро, очень быстро подтвердился... Большой актив может очень быстро превратиться в пассив. Интересно, насколько глубоко он упадет?, - написал журналист в Telegram.