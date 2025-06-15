Первый расширенный клубный чемпионат мира ФИФА с участием 32 команд стартовал 15 июня в США и продлится до 13 июля 2025 года. Он станет своеобразной репетицией к ЧМ-2026, который примут США, Канада и Мексика.

Коллективы будут соревноваться за главный трофей планеты среди клубов. Формат турнира обновлён — теперь он будет проводиться раз в четыре года, по аналогии со сборными.

Клубы получили места в турнире на основе выступлений в период с 2021 по 2024 год:

Автоматическую квалификацию получили победители основных континентальных турниров — таковых как Лига чемпионов УЕФА или Кубок Либертадорес — за четыре года.

Дополнительные путёвки распределили между клубами с лучшими результатами в рейтинге каждой конфедерации за тот же период.

УЕФА получила наибольшее количество квот — 12.

Представитель США Интер Майами попал в турнир как клуб-хозяин.

Лос-Анджелес ФК присоединился после победы над мексиканской Америкой в плей-офф. Этот матч был организован из-за исключения Клуба Леон за нарушение правил собственности.

В первом туре мюнхенская Бавария разгромила победителя Лиги чемпионов Океании - Окленд Сити со счетом 10:0.