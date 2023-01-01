Кака: «Увидев Роналдо, вы воскликнете «ого», но в Бразилии он просто толстый парень, идущий по улице»

Кака / Фото: Twitter

Экс-хавбек сборной Бразилии Кака рассказал об отношении жителей страны к бывшему форварду национальной команды Роналдо. Его цитирует BeIN Sports.

Вы, увидев Роналдо, воскликнете «ого», но в Бразилии к нему другое отношение. Он просто толстый парень, идущий по улице.

Сейчас в Бразилии многие говорят в негативном ключе и о Неймаре.

Конечно, многие бразильцы любят Роналдо, и я его люблю, но в Бразилии его уважают не так, как за ее пределами. Я вижу со стороны иностранцев больше уважения к нему