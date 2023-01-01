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Кака: «Увидев Роналдо, вы воскликнете «ого», но в Бразилии он просто толстый парень, идущий по улице»

Экс-форвард заявил, что в Европе к его соотечественникам больше уважения
Футбол В мире
01 января 13:27
Кака: «Увидев Роналдо, вы воскликнете «ого», но в Бразилии он просто толстый парень, идущий по улице»
Кака / Фото: Twitter

Экс-хавбек сборной Бразилии Кака рассказал об отношении жителей страны к бывшему форварду национальной команды Роналдо. Его цитирует BeIN Sports.

Это странно прозвучит, но многие бразильцы не поддерживают свою сборную. Такое бывает.

Вы, увидев Роналдо, воскликнете «ого», но в Бразилии к нему другое отношение. Он просто толстый парень, идущий по улице.

Сейчас в Бразилии многие говорят в негативном ключе и о Неймаре.

Конечно, многие бразильцы любят Роналдо, и я его люблю, но в Бразилии его уважают не так, как за ее пределами. Я вижу со стороны иностранцев больше уважения к нему


Ранее Кака заявил, что его лучшее воспоминание о мадридском Реале – это день, когда он покинул команду.

Петр Приходько
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Кака Роналдо

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