Калюжний: «Мы играем для украинцев независимо от границ»

Сергей Стаднюк

Полузащитник Александрии и сборной Украины Иван Калюжный подвел в своем Instagram итоги автограф-сессии для диаспоры в Торонто, которая состоялась перед стартовым матчем товарищеского турнира Canadian Shield против Канады.

Во время выставки «Украинский футбол: Игра продолжается» в Торонто имели честь встретиться с украинской диаспорой. Очень важно чувствовать поддержку наших людей по всему миру. Спасибо всем, кто пришел. Мы играем для вас и с вами – независимо от границ. Иван Калюжный

Товарищескую встречу с участием «сине-желтых» можно посмотреть уже сегодня, 7 июня. Прямая трансляция матча Канада – Украина. Начало – в 22:30 по Киеву.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что на Canadian Shield даст шанс каждому футболисту.