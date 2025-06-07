Калюжний: «Мы играем для украинцев независимо от границ»

Полузащитник поделился впечатлениями от встречи с диаспорой в Канаде

около 9 часов назад

Іван Калюжний / Фото - УАФ
Иван Калюжный / Фото - УАФ
Сергей Стаднюк

Сергей Стаднюк

Полузащитник Александрии и сборной Украины Иван Калюжный подвел в своем Instagram итоги автограф-сессии для диаспоры в Торонто, которая состоялась перед стартовым матчем товарищеского турнира Canadian Shield против Канады.

Во время выставки «Украинский футбол: Игра продолжается» в Торонто имели честь встретиться с украинской диаспорой.

Очень важно чувствовать поддержку наших людей по всему миру. Спасибо всем, кто пришел. Мы играем для вас и с вами – независимо от границ.

Калюжний

Иван Калюжный

Товарищескую встречу с участием «сине-желтых» можно посмотреть уже сегодня, 7 июня. Прямая трансляция матча Канада – Украина. Начало – в 22:30 по Киеву.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что на Canadian Shield даст шанс каждому футболисту.

Поделиться

УкраинаCanadian Shield (футбол)Новости Спортасборная Канады (футбол)сборная Украины (футбол)Иван Калюжный