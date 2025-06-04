Калюжный и Александрия. Стали известны подробности расставания с хавбеком сборной Украины
«Супер Иван» раскрылся под руководством Ротаня
1 день назад
Бывший спортдиректор Александрии Иван Телько рассказал, что помешало удержать в команде хавбека сборной Украины Ивана Калюжного.
Произошла ситуация, которую было трудно предугадать. И все это понимают. Господин Иван стал «Супер Иваном». Скажу со своей стороны. Он хороший человек, все в порядке, профессионал своего дела, никаких претензий. Просто бывает так, что в какой-то момент человек еще не наиграл на то, что он бы хотел, а позже, когда уже человек наиграл на то, что хотел, то запросы еще выросли. Получился немного замкнутый круг. Поэтому не удалось уже договориться. А зимой у него уже был незащищенный контракт, - заявил Телько.
Александрия назначила нового спортивного директора клуба.