Павел Василенко

Барселона одержала волевую победу над Вильярреалом в матче 13-го тура Ла Лиги сезона. Каталонцы уступали 0:2, однако смогли перевернуть игру и выиграли со счетом 3:2.

Гости шокировали хозяев уже на старте встречи. На пятой минуте Тейджон Бьюкенен открыл счет, а еще через две минуты Тани Олувасеи после передачи Альберто Молейру удвоил преимущество Вильярреала. Барселона могла сократить отставание на 23-й минуте, но Ламин Ямаль не реализовал пенальти.

После перерыва каталонцы добавили в активности и постепенно вернулись в игру. На 57-й минуте Жерар Мартин после паса Педри забил первый мяч Барселоны. Еще через четыре минуты Фермин Лопес замкнул передачу Ламина Ямаля и восстановил равновесие.

Результат встречи решил эпизод на 67-й минуте: Пау Наварро срезал мяч в собственные ворота, подарив Барселоне преимущество. Этот гол стал последним в матче – 3:2.

Каталонцы одержали 12-ю победу в 13 турах и остались лидерами чемпионата, опережая Реал на три очка.

Ла Лига, 13-й тур

Барселона – Вильярреал – 3:2

Голы: Жерар Мартин, 57, Фермин Лопес, 61, Пау Наварро, 67 (автогол) – Бьюкенен, 5, Олувасеи, 7.

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