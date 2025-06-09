Комментатор Setanta Sports Игорь Бойко проанализировал игру сборной Украины в спарринге против Канады (2:4) в рамках Canadian Shield.

Стартовый план был понятным. Во время владения команда располагалась в формации 3-4-2-1 с Тимчиком и Судаковым на флангах, Калюжным и Шапаренко в центре, Цыганковым и Зинченко на позиции инсайдов. Вести игру команды должен был Забарный, учитывая его умение делать передачи на разные расстояния и умение тянуть мяч. Канада - команда с высокой линией обороны и компактностью в центральной части поля. Поэтому вполне логичным был выбор играть в глубину на Зинченко и Цыганкова, которым освобождал зону Яремчук. В конце концов, главный момент был создан именно таким образом, когда Забарный закинул за спину на Зинченко.

Другими вариантами были переводы на Судакова, который должен был оставаться в широкой позиции, где его оставляли соперники из-за той самой компактности. Как раз Матвиенко на левом фланге должен был быть вариантом для поддержки Судакова с резкими рывками в полуфланг. Справа также был вариант с Тимчиком и его традиционно скоростными рывками.

При счете 0:1 Украина играла неплохо, создала несколько моментов, которые были прописаны в плане на игру. То есть, это не было что-то вроде Румынии год назад, когда команда абсолютно не была готова к сопернику и не знала, что делать. Конечно, это была не та игра, которую в своей голове построили многие люди, что Украина выйдет и разгромит этих непонятных хоккеистов со счетом 5:0. Но ждать такого от любой команды Сергея Реброва не стоит. Как бы уже решили.

Что пошло не так? Ребров определил две проблемы: футболисты не поверили, что к товарищескому матчу нужно относиться серьезно, а также индивидуальные ошибки. Что касается первого, то это же нормальная ситуация. Привычная. Игроки сборной Канады тоже не проводили этот матч так, будто он главный в их жизни. Нормально не отдаваться полностью в товарищеских матчах. Играть ниже своих стандартов. Однако это не так заметно, когда у тебя есть такие стандарты, на которые можно опираться.

Но действительно Украина пропустила три гола до 30-й минуты из-за индивидуальных ошибок. Более того: индивидуальных ошибок одного игрока. Это был жуткий матч для Валерия Бондаря, кошмар наяву. У него не так много опыта в составе этой команды, но речь не о коллективных действиях в ситуациях с пропущенными голами, а об индивидуальных.

Да, Бьюкенен дважды пролетел мимо Матвиенко, который не был готов к тому, что соперник будет настолько быстрым и с ним нужно играть с запасом. Однако оба раза это было очень далеко до ворот и в целом команда реагировала хорошо на то, что произошло. В то же время Бондарь дважды оставался один на один против Дэвида, контролировал его, и дважды позволил ему пробить по воротам. Про третий гол вообще нет смысла говорить. Он был больше из психологии. Команда и лично Бондарь уже слабо стояли на ногах.

Второй тайм состоял из двух отрезков: резкое начало с демонстрацией характера и двумя моментами Яремчука, определенной сменой концепции игры, а затем после замен уже просто хаотичное доигрывание, которое должно было привести скорее к 0:6, а не к 2:4. Собственно говоря, это не был плохой матч. Но при этом он был ужасным, - написал Бойко в Telegram.