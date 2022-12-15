Канадский клуб подписал экс-игрока «Шахтера» и «Руха»

Войцеховский продолжит играть заграницей

Канадский клуб «Йорк Юнайтед» огласил о подписании полузащитника Маркияна Войцеховского.

Соглашение с 19-летним игроком подписано до 2024 года. До «Йорк» Маркиян играл за команду «Простарс» из первого дивизиона Онтарио. Там он стал вторым лучшим бомбардиром, забив 10 голов в 21 игре.

В юном возрасте он был в академиях «Руха» и «Шахтера». Позже он перебрался в Канаду, где играл за «Тайгерс».

В «Йорке» также играют два экс-игрока «Руха» – Лассана Файе и Осазе де Росарио.