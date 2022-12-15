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Канадский клуб подписал экс-игрока «Шахтера» и «Руха»
Войцеховский продолжит играть заграницей
15 декабря 13:29
Канадский клуб «Йорк Юнайтед» огласил о подписании полузащитника Маркияна Войцеховского.
Соглашение с 19-летним игроком подписано до 2024 года. До «Йорк» Маркиян играл за команду «Простарс» из первого дивизиона Онтарио. Там он стал вторым лучшим бомбардиром, забив 10 голов в 21 игре.
В юном возрасте он был в академиях «Руха» и «Шахтера». Позже он перебрался в Канаду, где играл за «Тайгерс».
В «Йорке» также играют два экс-игрока «Руха» – Лассана Файе и Осазе де Росарио.
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