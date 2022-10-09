«Канониры» доминируют? Нет. Прогноз на матч «Арсенал» - «Ливерпуль» ПРОГНОЗ

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В эти выходные в топ-5 европейских чемпионатов пройдут сразу несколько больших матчей: «Милан»- «Ювентус», «Боруссия» Дортмунд – «Бавария», «Альмерия» - «Райо Вальекано» (шутка) и «Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». Но на наш субъективный взгляд самым интригующим противостоянием является встреча «Арсенала» против «Ливерпуля». Именно на этот поединок мы подготовили качественный прогноз.

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А теперь давайте разбираться, чего же ожидать от матча «Арсенал» - «Ливерпуль». «Канониры» дико хороши на старте сезона? Да, это правда, но только частичная. Лондонцы возглавляют турнирную таблицу, добыв семь побед в восьми матчах. Вот только обыгрывали они в основном середняков и аутсайдеров, единственный приличный «скальп» «пушкарей» - победа над «Тоттенхэмом». При этом было поражение от кризисного «Манчестер Юнайтед», да и с теми самыми середняками и аутсайдерами «Арсенал» часто выпускал нити игры из своих рук, но соперникам не хватало класса, чтобы наказывать команду Микеля Артеты.

«Ливерпуль» пока занимает только девятое место в АПЛ, однако слова о том, что цикл команды Юргена Клоппа близится к концу крайне преувеличены. Откровенно провальными были только первые матчи кампании, сейчас же «красные» постепенно набирают обороты и все больше напоминают себя прошлых сезонов. Самое время начать подъем вверх по турнирной таблице, пока еще есть шансы зацепиться за чемпионскую гонку. Тем более, что по качеству состава мерсисайдцы далеко впереди всей Лиги, кроме, может быть, «Манчестер Сити».

Отличным стартом для «Ливерпуля» будет победа на «Эмирейтс». Именно на этот исход мы рекомендуем вам поставить. Все БК, в том числе и Vbet, оказались впечатлены результатами «Арсенала» на данном этапе сезона, поэтому выкатили «жирный» коэффициент на успех «красных» и этим нужно пользоваться. Тем более, мы уже обсудили, что победы «канониров» не очень-то и репрезентативные в виду благосклонного для них календаря. Да и не стоит забывать о «комплексе больших матчей», который «Арсенал» пока не преодолел. Статистика также на стороне нашего прогноза: «Ливерпуль» уверенно обыгрывал «Арсенал» в последних четырех поединках в рамках АПЛ.

Но и это еще не все. Обычная победа «Ливерпуля» оценивается в коэффициент 2,64, что само по себе очень недурно. Однако если вам и этого не достаточно, то ловите еще более рискованный, но весьма логичный прогноз. Обе команды забьют и «Ливерпуль» победит. Данный исход оценивается в коэффициент 4.10! Все-таки, «Арсенал» играет дома и способен разочек поразить ворота «красных», но конечный результат останется тем же.

Полагаю, что нам удалось вас убедить, поэтому вы намерены воспользоваться прогнозом. Помните, что надежней всего это сделать на сайте Vbet.