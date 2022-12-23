Экс-игрок сборной Франции: «Карьера Канте подходит к концу»
Канте сможет вернуться на поле лишь в марте
Он не играет с августа
23 декабря 20:50
Фото: Chelsea
Полузащитник «Челси» Нголо Канте пока недоступен команде.
На данный момент его беспокоит подколенное сухожилие. Из-за этой травмы он не играет с августа.
Вероятно, француз вернется на поле в марте. Это при условии, что не будет осложнений, сообщает Sky Sports.
У Канте завершается контракт с «синими» в конце сезона. Вероятно, хавбек покинет команду.
В нынешнем сезоне он успел провести лишь два матча.
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