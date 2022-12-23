Канте сможет вернуться на поле лишь в марте

Он не играет с августа

Фото: Chelsea

Полузащитник «Челси» Нголо Канте пока недоступен команде.

На данный момент его беспокоит подколенное сухожилие. Из-за этой травмы он не играет с августа.

Вероятно, француз вернется на поле в марте. Это при условии, что не будет осложнений, сообщает Sky Sports.

У Канте завершается контракт с «синими» в конце сезона. Вероятно, хавбек покинет команду.

В нынешнем сезоне он успел провести лишь два матча.