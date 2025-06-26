Капитан Динамо рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры
Виталий Буяльский хочет попробовать себя в новой роли
около 2 часов назад
Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский во время совместного медиа-мероприятия с титульным спонсором клуба GGBET рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры игрока.
Не вижу себя кем-то конкретно, но уже пошел на тренерское обучение, получил категорию B, наверное, буду двигаться в этом направлении. За 15 лет в большом футболе я увидел, что тренерская судьба очень нелегка. Сегодня есть победы, а завтра их нет – и ты уже не главный тренер, а ищешь другое место работы. Если будет возможность после окончания футбольной карьеры попробовать себя тренером, я попробую. Мне кажется, не стоит начинать сразу главным тренером, а стоит идти по ступенькам.
Контракт Буяльского с Динамо рассчитан до июня 2027 года.