Павел Василенко

Капитан французского клуба Мец Маттьё Удоль отказывается тренироваться с командой и хочет добиться трансфера.

29-летний защитник провел большую часть своей карьеры в Меце, который в прошлом сезоне вышел в Лигу 1. Осенью сезона 2015/16 он был в аренде в бельгийском клубе Серен.

Удоль сыграл 185 матчей за Мец, забив 13 мячей и отдав 22 результативные передачи. Однако теперь он хочет уйти из клуба и поэтому не присутствовал на первой тренировке перед новым сезоном в понедельник и не появлялся на других занятиях.

«Мы разочарованы тем, что его нет с нами, и еще хуже, что он наш капитан. Я разговаривал с ним по телефону перед началом тренировки, и он сказал мне, что хочет уйти. Это неприятная ситуация, но мы должны двигаться дальше, и поэтому я сосредоточен на нашей работе и игроках, которые хотят работать», – сказал тренер "Меца" Стефан Ле Миньян агентству AFP.

Контракт Удоля с клубом действует до 30 июня 2027 года, и тренер заявил, что руководство поддерживало его, несмотря на несколько травм колена.