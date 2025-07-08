Капитан отвернулся от клуба, который его воспитал и неоднократно поддерживал в сложных ситуациях.
Футболист хочет сменить клубную прописку
10 минут назад
Капитан французского клуба Мец Маттьё Удоль отказывается тренироваться с командой и хочет добиться трансфера.
29-летний защитник провел большую часть своей карьеры в Меце, который в прошлом сезоне вышел в Лигу 1. Осенью сезона 2015/16 он был в аренде в бельгийском клубе Серен.
Удоль сыграл 185 матчей за Мец, забив 13 мячей и отдав 22 результативные передачи. Однако теперь он хочет уйти из клуба и поэтому не присутствовал на первой тренировке перед новым сезоном в понедельник и не появлялся на других занятиях.
«Мы разочарованы тем, что его нет с нами, и еще хуже, что он наш капитан. Я разговаривал с ним по телефону перед началом тренировки, и он сказал мне, что хочет уйти. Это неприятная ситуация, но мы должны двигаться дальше, и поэтому я сосредоточен на нашей работе и игроках, которые хотят работать», – сказал тренер "Меца" Стефан Ле Миньян агентству AFP.
Контракт Удоля с клубом действует до 30 июня 2027 года, и тренер заявил, что руководство поддерживало его, несмотря на несколько травм колена.
«Он преданный игрок, но клуб также был предан ему в трудные времена. Я говорил об этом с директором, но не знаю, как всё будет развиваться».
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