Капитан французского ПСЖ Маркиньос поделился своими ожиданиями перед финалом Клубного чемпионата мира, в котором парижане сражаются с лондонским Челси. Слова опытного бразильского защитника приводит официальный сайт клуба.

«У каждого противостояния есть своя история. Мы не можем сказать себе, что после нескольких побед и хороших матчей все завершено. Вместо этого фокусируемся на следующей игре.

Все зависит от наших действий и того, что сделает Челси. Мы готовы бороться за трофей. Покажем свою игру и будем делать то, что у нас получается лучше всего. Кто бы ни был нашим соперником — с нами наша философия. Однако мы уважаем оппонента, особенно в финале, где шансы 50 на 50. ПСЖ хочет выиграть этот титул, таков наш настрой.

Мы осознаем важность этого матча. Это золотая возможность для нас. Этот турнир проводится только раз в четыре года, и у нас есть шанс его выиграть.

С самого первого дня тренер говорил нам, насколько он важен, и что вероятно найдутся игроки, которым больше не придется сыграть в нем. Нам очень понравилось играть на Клубном чемпионате мира, и нам повезло встретиться с соперниками из других регионов мира. Этот трофей очень много значит для нас. Победа в финале стала бы идеальным завершением этого блестящего сезона», — заявил Маркиньос.