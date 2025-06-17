Капитан молодежной сборной Украины Владимир Бражко перед матчем заключительного тура группового этапа Евро-2025 (U-21) против Нидерландов поделился мыслями о массированном обстреле Киева в ночь на 17 июня. Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.

Во-первых, хотел сказать про сегодняшнюю тяжелую ночь в Украине, потому что страна-террорист продолжает нас обстреливать, кошмарить. Наши дети, женщины, мужчины, все наши семьи попадают под обстрелы. Конечно, у каждого игрока есть жена, девушка, родители, друзья, которые сейчас в Украине, и каждый очень переживает за них. Всегда читаем новости. Лично я не спал до трех ночи, потому что дома было очень громко. Я спрашивал, как там дела.

Конечно, нельзя об этом забывать. Надо напоминать миру, что страна-террорист продолжает обстреливать наши села, города, нашу страну. Хочется лично сказать спасибо нашим вооруженным силам и силам ПВО, которые защищают нас каждый день, защищают от врага и делают все для того, чтобы мы представляли Украину на международном уровне.

Очень хочется завтра сделать благодарность нашим воинам, нашим защитникам. Надеюсь, мы завтра выйдем на игру с двойной, тройной мотивацией.