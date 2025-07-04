31-летний центральный защитник Арсен Слотюк официально прекратил сотрудничество с футбольным клубом Нива Тернополь. Игрок присоединился к команде перед стартом сезона 2024/25 и был одним из лидеров коллектива, неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Пресс-служба Нивы поблагодарила защитника за профессионализм и преданность команде:

Один из лидеров команды, который часто выводил ребят на поле с капитанской повязкой. Всегда был рядом – поддержать, пошутить, создать правильную атмосферу. А когда было нужно – собрать, сплотить и повести за собой. Спасибо за всё, Арсен! Пусть впереди будет еще много ярких моментов – в футболе и не только!

В составе Нивы Арсен Слотюк провел 22 официальных матча и отличился одним забитым мячом. До перехода в тернопольский клуб футболист выступал за Агробизнес, ЛНЗ, Левый Берег, а также имел короткий период выступлений в Польше — в клубе Котвица.

