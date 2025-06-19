Сергей Стаднюк

Бразильский полузащитник Бруниньо стал полноценным игроком львовских Карпат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Львовяне воспользовались правом выкупа трансфера 25-летнего футболиста, закрепленным в предыдущем соглашении с бразильским Атлетико Минейро. Интересно, что по информации Transfermarkt, «зелено-белые» заплатили 800 тысяч евро при рыночной стоимости в 1,2 миллиона. Контракт, как сообщает тот же портал, рассчитан до конца 2026 года.

В прошлом сезоне Бруниньо провел за львовскую команду 24 матча, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его четыре раза признавали лучшим игроком месяца по версии болельщиков «львов».

Более того, бразилец стал лучшим в феврале-марте во всей украинской Премьер-лиге. Интересно также, что полузащитником интересовалось киевское Динамо.