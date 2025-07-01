Львовские Карпаты продолжают активную трансферную кампанию в летнее межсезонье. Новичком зелено-белых стал 32-летний украинский голкипер Андрей Клещук. О подписании контракта сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с опытным вратарём уже подписано, однако его срок пока не разглашается. В новом клубе Клещук будет выступать под 30-м игровым номером.

Предыдущий сезон Клещук провёл в составе Кривбасса. Он сыграл 29 матчей во всех турнирах, 10 из которых завершил без пропущенных мячей. В целом в сезоне-2024/25 он пропустил 29 голов. По итогам сезона стал бронзовым призёром УПЛ и попал в пятерку лучших вратарей чемпионата по количеству «сухих» матчей.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.