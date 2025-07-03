Фланговый полузащитник азербайджанского Карабаха Алексей Кащук планирует изменить клубную прописку до этого трансферного окна. Причина – недовольство текущим положением в команде.

Как сообщает азербайджанский журналист Фуад Алакбаров, украинец рассматривает два сценария развития событий: аренда или полноценный переход.

Кащук – воспитанник донецкого Шахтера. Ранее он выступал за Мариуполь и Сабах, а в 2019 году стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины U-20.

В Карабах он попал осенью прошлого года как свободный агент. За сезон сыграл 39 матчей, в которых записал на свой счет восемь голов и семь результативных передач.

Команда завершила сезон 2024/25 на первом месте в чемпионате Азербайджана, опередив ближайшего конкурента на 15 очков.