Катар претендует на проведение клубного чемпионата мира в 2029 году. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Во время текущего турнира в США представители страны уже провели переговоры с руководством ФИФА, предложив провести будущий чемпионат с нулевыми выбросами углерода. Это должно было бы стать преимуществом на фоне соревнований 2025 года, ведь тогда команды часто были вынуждены летать внутри страны.

В Катаре до сих пор функционируют девять арен, построенных к чемпионату мира 2022. Шесть из них активно используются в национальном чемпионате. Также местная инфраструктура позволяет сократить расходы на поездки для болельщиков по сравнению с США.

Основной проблемой для Катара остается климат: турнир придется проводить зимой, что нарушает график проведения внутренних клубных чемпионатов в Европе. Именно из-за этого ряд европейских лиг выступает против кандидатуры страны.

Европейское объединение профессиональных лиг (European Leagues) и международная федерация профсоюзов футболистов FIFPro подали жалобу в ФИФА из-за отсутствия должных консультаций относительно формата будущего Клубного чемпионата мира. По их мнению, проведение турнира в Катаре лишь углубит конфликт. Подобная ситуация ожидается и с чемпионатом мира 2034, который должен пройти в Саудовской Аравии — также зимой.

Тем не менее, выгодные финансовые условия участия могут удержать часть клубов от протестов.

Конкурентами Катара в борьбе за право принять клубный чемпионат мира 2029 являются Испания и Марокко (совместная заявка), а также Бразилия.