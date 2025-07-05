Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о дисквалификации тренера Андрея Запорожана, который ранее входил в тренерский штаб киевского клуба Левый Берег.

По результатам проведенного расследования установлено, что экс-футболист пытался повлиять на судейскую бригаду во время матча первого круга Премьер-лиги сезона 2024/25 между командами Рух и Левый Берег, который завершился минимальной победой львовского клуба со счетом 1:0.

«КДК УАФ рассмотрел материалы по возможным нарушениям Кодекса этики и честной игры УАФ Андреем Запорожаном до начала матча 14-го тура чемпионата ФК Рух (Львов) – ФК Левый берег (Киев), который состоялся 24 ноября 2024 года.

Андрею Запорожану запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.д.), сроком на 3 (три) года (за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ, а именно: не предлагать, не обещать, не давать или не принимать прямо или косвенно какой-либо неоправданной денежной помощи или другой выгоды в любой форме с целью повлиять на совершение действий или бездействие в пределах собственной компетенции.

Запорожану необходимо воздерживаться от любого поведения, причиняющего вред или могущего причинить вред честности матчей и соревнований; не применять в своей деятельности методов и способов, которые могут иметь незаконное или неправомерное влияние на ход и/или результат матча или соревнований с целью получения преимущества для себя или третьего лица», – сообщили на официальном сайте УАФ.