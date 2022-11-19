Хавбек «Шахтера» прибыл на матч с «Днепром-1», несмотря на вызов в молодежную сборную

Подопечные Ротаня проводят контрольный поединок в один день с игрой «горняков»

Дмитрий Крыськив / Фото - ФК Шахтер «Шахтер» прибыл в Ужгород на центральный матч первого круга УПЛ против «Днепра-1». Главный тренер Игор Йовичевич взял с собой 24 футболиста. В списке игроков присутствует полузащитник Дмитрий Крыськив. Интересно, что хавбек был вызван на сбор молодежной сборной Украины. В этот же день, 19 ноября, «сине-желтые» проведут товарищескую игру с одногодками из Израиля. Состав «Шахтера» Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Эдуард Козик Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов, Егор Назарина Нападающие: Лассина Траоре, Данил Сикан, Андрей Кулаков