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Хави назвал игрока, провалившего финал ЧМ-2022, – лучшим в мире на своей позиции

Тренер «Барселоны» выразил весьма неординарное мнение
Футбол Примерa (Испания)
31 декабря 2022г. 20:32
Хави назвал игрока, провалившего финал ЧМ-2022, – лучшим в мире на своей позиции
Усман Дембеле / Фото - FFF

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о вингере клуба и сборной Франции Усмане Дембеле. Слова специалиста передает Diario Sport.

Думаю, он лучший в мире на своей позиции. Он делает разницу каждые 1-2 игры. На днях я смотрел его статистику – он особенный игрок, такого больше нет.

Его процесс выбора решений всегда работает правильно, но ему не всегда удается все выполнить, ведь он передвигается со скоростью 200 км/ч. Он очень важен, и я его очень люблю. Он необыкновенный. Я ему доверяю, он никогда меня не подводил.

Напомним, Дембеле в финале чемпионата мира-2022 против Аргентины привез пенальти в свои ворота и не доиграл даже первый тайм.

Сергей Стаднюк
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Теги

Хави Эрнандес Усман Дембеле сборная Франции (футбол) Барселона (футбол)

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