Хави назвал игрока, провалившего финал ЧМ-2022, – лучшим в мире на своей позиции

Усман Дембеле / Фото - FFF

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о вингере клуба и сборной Франции Усмане Дембеле. Слова специалиста передает Diario Sport.

Его процесс выбора решений всегда работает правильно, но ему не всегда удается все выполнить, ведь он передвигается со скоростью 200 км/ч. Он очень важен, и я его очень люблю. Он необыкновенный. Я ему доверяю, он никогда меня не подводил.