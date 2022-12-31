Лапорта: «Первый год Хави в «Барселоне» превзошел все ожидания»
Хави назвал игрока, провалившего финал ЧМ-2022, – лучшим в мире на своей позиции
Тренер «Барселоны» выразил весьма неординарное мнение
31 декабря 2022г. 20:32
Усман Дембеле / Фото - FFF
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о вингере клуба и сборной Франции Усмане Дембеле. Слова специалиста передает Diario Sport.
Думаю, он лучший в мире на своей позиции. Он делает разницу каждые 1-2 игры. На днях я смотрел его статистику – он особенный игрок, такого больше нет.
Его процесс выбора решений всегда работает правильно, но ему не всегда удается все выполнить, ведь он передвигается со скоростью 200 км/ч. Он очень важен, и я его очень люблю. Он необыкновенный. Я ему доверяю, он никогда меня не подводил.
Напомним, Дембеле в финале чемпионата мира-2022 против Аргентины привез пенальти в свои ворота и не доиграл даже первый тайм.
Комментарии 0