Павел Василенко

Хави Эрнандес, как и ранее, не работает тренером, а журналист Дэвид Орнштейн из The Athletic сообщает, что 45-летний испанец может вернуться к работе.

Бывший полузащитник возглавлял Барселону с ноября 2021 года по июнь 2024 года. Под его руководством каталонцы выиграли один чемпионский титул и один Суперкубок Испании.

Хави не тренировал ни один клуб в этом сезоне. Теперь он один из кандидатов на должность наставника Аль-Ахли. Маттиас Яйссле в настоящее время возглавляет саудовскую команду.

Дэвид Орнштейн сообщил, что Аль-Ахли уже связался с Анге Постекоглу, который ищет новую работу после расставания с Тоттенхэмом.

Журналист Athletic добавил, что Хави – второй вариант для саудовских правителей. Время покажет, как пройдут переговоры Аль-Ахли с Постекоглу.