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Хави – о тяжелой победе над «Валенсией»: «Барселона» выглядела лучше соперника»

Три очка каталонцы взяли лишь после гола на 93 минуте
Футбол Примерa (Испания)
30 октября 12:22
Хави – о тяжелой победе над «Валенсией»: «Барселона» выглядела лучше соперника»
Хави / Фото: Twitter

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Валенсией» (1:0) в 12 туре чемпионата Испании. Его цитирует Marca.

«Это очень важная победа. Мы верили до последнего. Мы играли с волнением, на нас влиял вылет из Лиги чемпионов. Наша команда была лучше «Валенсии».

«Валенсия» – агрессивная и атакующая команда, но сегодня они играли в более оборонительный футбол.

Мы заслужили этот результат. Команда приложила усилия и хорошо поработала. Мы хотим оказывать давление на «Реал».

Ранее стало известно, что Хави повторяет путь Хосепа Гвардиолы в «Барселоне».

Петр Приходько
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Теги

Хави Барселона (футбол) Валенсия (футбол)

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