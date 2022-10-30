Хави – о тяжелой победе над «Валенсией»: «Барселона» выглядела лучше соперника»

Хави / Фото: Twitter

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Валенсией» (1:0) в 12 туре чемпионата Испании. Его цитирует Marca.

«Валенсия» – агрессивная и атакующая команда, но сегодня они играли в более оборонительный футбол.

Мы заслужили этот результат. Команда приложила усилия и хорошо поработала. Мы хотим оказывать давление на «Реал».