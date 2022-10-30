Хави повторяет путь Гвардиолы в «Барселоне»
Хави – о тяжелой победе над «Валенсией»: «Барселона» выглядела лучше соперника»
Три очка каталонцы взяли лишь после гола на 93 минуте
30 октября 12:22
Хави / Фото: Twitter
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Валенсией» (1:0) в 12 туре чемпионата Испании. Его цитирует Marca.
«Это очень важная победа. Мы верили до последнего. Мы играли с волнением, на нас влиял вылет из Лиги чемпионов. Наша команда была лучше «Валенсии».
«Валенсия» – агрессивная и атакующая команда, но сегодня они играли в более оборонительный футбол.
Мы заслужили этот результат. Команда приложила усилия и хорошо поработала. Мы хотим оказывать давление на «Реал».
Ранее стало известно, что Хави повторяет путь Хосепа Гвардиолы в «Барселоне».
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