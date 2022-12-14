Хендерсон спустя три дня после ЧМ вернулся к тренировкам с «Ливерпулем»

Пример капитана

Фото: Liverpool

Полузащитник сборной Англии Джордан Хенедрсон уже вернулся к тренировкам.

Англия лишь три дня назад вылетела из ЧМ-2022, проиграв в полуфинале. Команда лишь вчера вернулась из Катара.

Впрочем, уже сегодня Хендерсон занимался в общей группе «Ливерпуля», сообщает сайт клуба. Отметим, что он является капитаном команды.

На ЧМ он отыграл четыре матча и даже забил один мяч.

Зимой к «Ливерпулю» может присоединиться еще один игрок сборной Англии.