Хендерсон – о матче с Францией в 1/4 финала: «Это огромное испытание, так как они действующие чемпионы»
Хендерсон спустя три дня после ЧМ вернулся к тренировкам с «Ливерпулем»
Пример капитана
14 декабря 17:10
Фото: Liverpool
Полузащитник сборной Англии Джордан Хенедрсон уже вернулся к тренировкам.
Англия лишь три дня назад вылетела из ЧМ-2022, проиграв в полуфинале. Команда лишь вчера вернулась из Катара.
Впрочем, уже сегодня Хендерсон занимался в общей группе «Ливерпуля», сообщает сайт клуба. Отметим, что он является капитаном команды.
На ЧМ он отыграл четыре матча и даже забил один мяч.
Зимой к «Ливерпулю» может присоединиться еще один игрок сборной Англии.
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