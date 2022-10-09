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Хет-трик Довбика принес победу «Днепру-1» над «Зарей»

Днепряне идут без потерь в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
09 октября 14:59
Хет-трик Довбика принес победу «Днепру-1» над «Зарей»
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

«Днепр-1» в матче 6 тура УПЛ легко обыграл луганскую «Зарю».

Днепряне трижды отличились в воротах соперника. И все три гола на счету форварда Артема Довбика.

Он дважды забил во втором тайме, а открыл счет на 29-й минуте встречи.

«Днепр-1» вышел в лидеры УПЛ, обогнав «Шахтер» на два очка и продолжает идти без потерь и пропущенных мячей.

УПЛ. 6-й тур:

«Днепр-1» – «Заря» 3:0

Голы: Довбик, 29, 59, 75

«Днепр-1»: Валеф, Адамюк, Сарапий, Довбик (Балули 79), Гуцуляк (Танчик 79), Амаш, Бабенко (Когут 82), Рубчинский (Громов), Бланко, Сваток, Пихалtнок (Назаренко 70)

«Заря»: Мацапура, Бутко, Бражко (Чурко 65), Булеца, Шахов, Русин (Хлань 85), Имереков, Батагов, Даль ( Антюх 65), Кирюханцев (Нагнойный 80), Данченко (Смиян 65)

Андрей Усмонов
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Теги

Артем Довбик СК Днепр-1 Заря

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