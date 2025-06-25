Михаил Цирюк

На Клубном чемпионате мира случился договорняк? По крайней мере, основания так думать имеют любители теорий заговора. Для тех, кто не следит: в ночь на 24 июня, или же уже под утро, если брать по киевскому времени, Интер Майами и бразильский Палмейрас сыграли так называемую скандинавскую ничью или же “бискотто”. К истории обеих названий еще вернемся, однако суть явления максимально проста - результат, который позволяет выйти из группы обеим командам.

Перед последним туром группового этапа ситуация в квартете А была следующей: Палмейрас и Интер имели по четыре очка, а Порту и египетский Аль-Ахли - по одному. Так что математика проста: хотя бы одно очко гарантировало каждой из команд выход в плей-офф, тогда как поражение американцев или бразильцев давало шанс кому-то из конкурентов в параллельном матче.

До последних минут поединка ничто не указывало на какую-либо нечестную игру. Интер Майами вел со счетом 2:0 благодаря голам Альендэ и Луиса Суареса, и казалось, говорить о договорняке не будет никаких оснований. Но тут, о чудо, на 80 и 87 минутах бразильский клуб забивает два мяча и все завершается взаимовыгодной ничьей.

Конечно, то, что команды разыграли мировую намеренно, вовсе не факт. Для представителя США отдавать матч было совсем нелогично, ведь из-за этой ничьей в 1/8 финала команда будет играть не с Ботафогу, а против ПСЖ.

Да и в целом в последнее время от скандинавских ничьих часто отказываются. Например, на трех последних чемпионатах Европы было 12 случаев, когда команды имели такую возможность, и воспользовались ею только в шести: да, это 50%, но говорить о каком-то злоупотреблении все же не приходится.

Даже на этом КЧМ у нас уже есть один пример отказа от взаимовыгодной ничьей. Ее в последнем туре группового этапа вполне могли себе позволить Бенфика и Бавария, однако не так случилось, как гадалось: португальские орлы добились победы со счетом 1:0 и выиграли группу.

Конечно, любители теорий заговора могут выдвинуть версию, что баварцы проиграли специально, чтобы в 1/8 выйти не на Челси, а на Фламенго. Однако эта гипотеза разбивается о количество моментов, которые имел немецкий клуб: для команды, которая не хочет забить, их было слишком много. Тем не менее случаи, когда команды все-таки соглашались на так называемое бискотто, все же случались, и некоторые из них были особенно памятными. Так что дальше расскажем именно о таких.

Словакия - Румыния 1:1. Евро-2024

Но прежде чем углубиться в историю, начнем с самого болезненного примера скандинавской ничьей для нас, ведь ее жертвой стала именно сборная Украины. Перед последним туром группового этапа Евро-2024 все четыре команды квартета имели в активе по три очка.У решающий день сине-желтые в Штутгарте играли против Бельгии, а во Франкфурте свой матч параллельно проводили сборные Словакии и Румынии.

От результата их встречи могла зависеть судьба как украинцев, так и бельгийцев, а вот команды Франческо Кальцони и Эдварда Йорденеску имели возможность сыграть так, чтобы гарантировать выход из группы одновременно и себе, и своему сопернику. Для этого словакам и румынам было достаточно просто оформить ничью, ведь в таком случае каждая из команд завершила бы групповой этап с четырьмя очками.

Если бы Украина и Бельгия также сыграли вничью и набрали по четыре очка — не беда: при таких условиях из-за худшей разницы мячей на последнем месте оказывалась именно наша команда, а Словакия и Румыния, соответственно, точно получили бы свои путевки в плей-офф. Ведь даже третьего места с четырьмя очками уже официально хватало для выхода в 1/8 финала.

Как бы нам не хотелось в это верить, но злополучная ничья между Словакией и Румынией таки произошла. На 24-й минуте встречи Дуда вывел словаков вперед, однако уже через 13 минут румыны реализовали пенальти, после чего команды спокойно удержали ничью и попали в плей-офф. Украина также сыграла вничью с Бельгией (0:0), однако при таких условиях она сине-желтых не устраивала, так что в итоге из группы вышли все, кроме нас.

Австрия - ФРГ 0:1. ЧМ-1982

Сборная Германии начала чемпионат мира 1982, на котором в итоге дошла до финала и уступила там Италии (1:3), с сенсационного поражения от Алжира (1:2), но затем несколько улучшила свое положение разгромной победой над Чили (4:1).

В то же время другой фаворит группы, команда Австрии, одержала две победы над Чили (1:0) и Алжиром (2:0). Таким образом, перед последним туром группового этапа три команды имели по два очка (в те годы за победу еще давали только два). 24 июня Алжир обыграл сборную Чили (3:2), доведя количество своих очков до четырех, а матч австрийцев и немцев был запланирован на следующий день.

Для выхода из группы сборной ФРГ нужна была только победа, которая, учитывая лучшую разницу мячей (именно она тогда была первым показателем при равенстве очков), гарантировала бы ей опережение Алжира и выход в плей-офф. В то же время для Австрии даже поражение не было критичным, но только при условии, что она уступит не более чем в два мяча — иначе команда опускалась бы на третье место. Так что соседи быстро поняли, как можно провести заключительный матч группы выгодно для себя.

Уже на 10-й минуте ФРГ вышла вперед благодаря голу Хрубеша, а далее обе команды продемонстрировали 80 минут откровенного антифутбола. Никто больше не собирался забивать, а соперники цинично тянули время. То, что произошло тем вечером, вошло в историю под названием «Хихонский позор», и именно после этого ФИФА приняла решение проводить матчи последнего тура группового этапа одновременно.

Нигерия — Парагвай 1:3. ЧМ-1998

Еще один случай, когда две команды в последнем матче группы добились результата, который устраивал их и лишал шансов третью, произошел на ЧМ-1998. На старте турнира Испания сенсационно проиграла Нигерии (2:3), а Парагвай сыграл вничью с Болгарией (0:0). Во втором туре Нигерия минимально обыграла болгар (1:0), а фурия роха не смогла победить Парагвай (0:0), полностью передав свою судьбу в руки конкурентов.

Таким образом, перед последним матчем группы Нигерия имела шесть очков и гарантию первого места, Парагвай — два, Испания — одно. Чтобы выйти в плей-офф, испанцам нужно было победить Болгарию и надеяться, что Парагвай не победит Нигерию.

Испания сделала свое дело, разгромив Болгарию со счетом 6:1, но этого оказалось недостаточно. Почему? Правильно — в параллельном матче Парагвай уверенно победил Нигерию (3:1) и с пятью очками вышел в плей-офф. Возможно, тогда все было честно, и Парагвай, который до того не забил ни одного гола, внезапно прорвал, но в этом мире будет очень сложно найти хотя бы одного испанца, который бы в это поверил.

Дания — Швеция 2:2. Евро-2004

Но самым ярким примером договорняка на крупных турнирах надолго, если не навсегда, останется матч последнего тура группового этапа Евро-2004. Как и в случае с ЧМ-1982, в дело были вовлечены две соседние страны — на этот раз Дания и Швеция.

В первом туре датчане неожиданно сыграли вничью с крепкой Италией (0:0), которая через два года станет чемпионом мира, а шведы разгромили Болгарию (5:0). Во втором туре Дания уверенно победила Болгарию (2:0), а Швеция на последних минутах вырвала ничью в матче с Италией (1:1).

Таким образом, к решающему туру скандинавские сборные подошли с четырьмя очками, а у Италии было два. Тем не менее, шансы «скуадры адзурры» на выход в плей-офф еще сохранялись: впереди матч со слабой Болгарией, и сомнений в победе не было. Единственным вариантом, при котором Италия не проходила дальше, даже в случае победы, была ничья 2:2 или больше между Данией и Швецией.

Скуадра адзурра все-таки одержала победу над Болгарией (2:1): на 90+4-й минуте Антонио Кассано забил гол, который, казалось, выводил его команду в четвертьфинал. Но это только казалось: когда стало известно, что Дания и Швеция разыграли-таки злосчастные 2:2, вся Италия была шокирована.

До последних минут того матча ничего не предвещало беды для команды Джованни Трапаттони. Датчане открыли счет в середине первого тайма благодаря голу Йона-Дала Томассона, а в начале второго шведы отыгрались с пенальти, который реализовал Хенрик Ларссон. Интересно, что в параллельном матче Италия все никак не могла обеспечить нужного результата, поэтому, казалось бы, играть на подозрительный счет 2:2 смысла нет.

Однако скандинавы перестраховались, и, как оказалось, не зря. На 66 минуте Томассон во второй раз вывел Данию вперед, но за минуту до завершения основного времени Маттиас Юнсон сравнял счет после внезапной ошибки вратаря датчан. Итак, 2:2, Дания и Швеция пошли дальше, а Италия осталась ни с чем.

Такой итог, очевидно, очень разозлил итальянцев. Матч охарактеризовать словом biscotto — запеченное с двух сторон итальянское печенье, ставшее символом договорняка. А после игры посольства Швеции и Дании даже забросали яйцами. Гнев итальянцев, конечно, можно понять, но все это никак не помогло вернуть их команду на турнир. Самый надежный способ избежать biscotto — не оставлять соперникам пространства для него. А если такая возможность все-таки появилась, винить следует прежде всего себя.

В материале использованы фото Getty images, UEFA.