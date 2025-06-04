«Хочу от него большего». Капитан Полесья – о младшем одноклубнике

Капитан Полесья Руслан Бабенко рассказал о своём влиянии на развитие младших партнёров. Слова полузащитника передаёт пресс-служба клуба.

Это очень сложный вопрос, потому что, например, у нас есть Гио. Если ему начинаешь подсказывать – всё, он теряется, нельзя его указывать. Например, Боря [Крушинский] – никто ему не подсказывает, но я всегда в матче: «Боря, левая! Боря, правая! Не отключайся!»

Он на меня обижается-обижается, а я не могу ему ничего не говорить, потому что вижу, что он вторую половину сезона невероятно провел, все за него говорят, а я считаю, что он где-то на 40% реализовал свой потенциал во второй части.

Я хочу от него большего, потому что у него невероятный потенциал, не зря его «Вальверде» называем, он может на разных позициях играть, он такая машина – быстрый, хороший удар. Но когда он отключается в игре, то ты: «Боря, левая! Боря, правая!» – «Да я готов!» – «Давай больше, больше, больше!» Боря в следующем сезоне должен выстрелить ещё больше.